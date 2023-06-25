Amasya'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Koç köyü yakınlarında tartıştığı Mustafa E'yi (44) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Mustafa E. (47) ile olay sırasında yanlarında bulunan Selahattin K'nin (21) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Selahattin K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Koç köyünde dün tartıştığı Mustafa E. tarafından bıçakla göğsünden yaralanan Mustafa E. kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçan şüpheli jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Bulak köyündeki evinde yakalanmış, Mustafa E. ile olay sırasında yanlarında bulunan Selahattin K, gözaltına alınmıştı.



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