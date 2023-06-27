Taşova Kaymakamı Gökcecik'ten şehit ailelerine ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, beraberinde Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile 2010 yılında Şırnak’ta şehit olan Tanju Çolak ve 1994 yılında Van Erçiş’te şehit düşen Adil Doğan'ın ailelerini ziyaret etti.

Gökcecik, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit ailelerimizi yalnız bırakmamaya ve her daim onların yanlarında olmaya gayret gösterdiğini söyledi.



Ülkelerinde rahatlıkla hem dini hem de milli bayramları rahat ve huzurlu şekilde yapmalarının canları vatan uğruna veren şehitler sayesinde olduğuna işaret eden Gökcecik, "Bizler de şehitlerini kendi ailemiz gibi bilerek onlara destek olmaya çalışıyoruz. Tüm şehitlerimize rahmet diliyor ailelerinin bayramlarını kutluyorum." dedi.

​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.