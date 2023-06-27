Amasya'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ile oğlu yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ile oğlu yaralandı

AA

Amasya'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ile oğlu yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'da otomobile arkadan çarpan motosikletteki baba ile oğlu yaralandı.

Ferhat Tüneli'nde Mustafa Bektaş (36) idaresindeki 05 ABD 107 motosiklet, önünde seyreden Özhan Batır'ın kullandığı 05 AAP 736 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan oğlu Yusuf Bektaş (6) yola savruldu.

Kazada hafif yaralanan Mustafa Bektaş ve oğlu, Batır tarafından otomobille Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan kaza, tünelin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taşova Kaymakamı Gökcecik'ten şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Taşova Kaymakamı Gökcecik'ten şehit ailelerine ...
Amasya'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Amasya'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 ...
Amasya'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Amasya'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı ...
Amasya’da trafik kazasında yanarak hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Amasya’da trafik kazasında yanarak hayatını kaybeden ...
Amasya'da yol ortasında bozulan aracı trafik polisleri itti
YEREL HABERLER Amasya'da yol ortasında bozulan aracı trafik ...
Amasya´da kazada yanarak ölen 3 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Amasya´da kazada yanarak ölen 3 kişi toprağa verildi
Amasya'da bir evin balkonundan çıkan yangın vinç yardımıyla söndürüldü
YEREL HABERLER Amasya'da bir evin balkonundan çıkan yangın vinç ...
Amasya'da kazadan sonra alev alan otomobildeki 3 kişi yanarak öldü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Amasya'da kazadan sonra alev alan otomobildeki 3 kişi ...
Amasya'da trafik kazasında 3 kişi yanarak öldü
YEREL HABERLER Amasya'da trafik kazasında 3 kişi yanarak öldü
Yüklü kamyonun üzerinde taşınan otomobil şaşırttı
YEREL HABERLER Yüklü kamyonun üzerinde taşınan otomobil şaşırttı
Amasya'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Amasya'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.