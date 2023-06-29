Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde uyuşturucu üreticisi ve satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşova ilçesinde 2 şüphelinin nehir kenarında kenevir bitkisi yetiştirdiği ve satışını yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Nehir kenarındaki alanı takibe alan ekipler, şüpheliler M.C. ve Ş.Ü'yü suçüstü yakaladı.

Ekim alanında yapılan aramada, 11 kilo 550 gr kubar esrar ve 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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