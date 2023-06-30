Amasya'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan biri çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İsmail A. (41) idaresindeki 16 AGY 654 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolunun 16. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Recep A. (67), Ramize A. (69), Buğra A. (5), Sevgi A. (41) ve Emine Ç. (65) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.





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