Amasya'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Atilla S. (50) idaresindeki 41 AEV 782 plakalı hafif ticari araç, Kara Mustafa Paşa köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Songül S. (45), Ceyda Nur S. (15), Asaf S. (4) ve Miraç S. (4) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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