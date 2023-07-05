Gümüşhacıköy'de yaz Kur'an kursları başladı

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AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy'de 6 hafta sürecek yaz Kur'an kursları başladı.

Kurslara kayıt yaptıran öğrencilere, Kur'an-ı Kerim, namaz sureleri, dualar ve dini bilgiler gibi eğitimi verilecek.

İlçe Müftüsü Adem Verim, kursların hafta içi saat 09.00'da başlayacağını, öğle ezanı okununcaya kadar süreceğini söyledi.

Derslerde dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim okuma, namaz sureleri öğrenme ve çeşitli etkinlikler yapılacağını anlatan Verim, "Bu kurslar öğrencilerimiz için büyük bir fırsat. Babalar ve anneler çocuklarını Allah'ın evi camilere göndersin. Kurslarımız 11 Ağustos tarihine kadar sürecek." diye konuştu.





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