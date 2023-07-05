Gümüşhacıköy'de TMO hububat alımına başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, Havza Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından (TMO) Gümüşhacıköy ilçesinde hububat alımlarının başladığı bildirildi.

Kurumun randevu sistemiyle hububat alımına başladığını ifade Çolak, "Arpada alım başına kilogram olarak 7 lira, buğdayda ise 7,5 ile 8,25 lira ödemede bulunacak. Bunun yanında devlet desteği olacak. Fiyatlar iyi, çiftçimizde memnun." dedi.



Çolak, çiftçinin ürününü TMO’ya teslim etmesinin akabinde parasını 1 ay sonra alabileceğini kaydetti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.