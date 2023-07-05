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Amasya'nın Suluova ilçesinde yağışlar buğday ve arpa rekoltesini artırdı

AA

Amasya'nın Suluova ilçesinde yağışlar buğday ve arpa rekoltesini artırdı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde son dönemde alınan yağışların buğday ve arpa rekoltesini artırdığı bildirildi.

Suluova Ziraat Odası Başkanı Savaş Üçok, AA muhabirine, Suluova ilçesinde bu sene yaklaşık 165 bin dönüm alanda hububat ekimi yapıldığını,100 bin ton civarında mahsul beklendiğini söyledi.

İlçe ekonomisine buğday ve arpanın yaklaşık 900 milyon lira katkısı olduğuna işaret eden Üçok, "Bu senenin yağışlı ve iyi geçmesinden dolayı bölgemizdeki arpa ve buğday rekoltesini çok iyi bekliyoruz. Buğdayda dönüm başına verim 650-700 kilogram oluyor. Arpa hasadında da 700 kilogram üzerinde olan yerlerimiz var." dedi.

Hububatın ilçe ekonomisine katkısının samanla birlikte değerlendirildiğinde 1 milyar lirayı bulduğuna dikkati çeken Üçok, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) şube müdürüyle sürekli istişareler yaparak, çiftçinin en kısa sürede, en hızlı şekilde buğdayını ofise temin etmesini sağlayacağız. Hiçbir çiftçimizin endişesi olmasın, TMO bütün çiftçinin 1 kilogram buğdayını bırakmayacak şekilde hepsini alacaktır." ifadesini kullandı.

Ziraat Odası olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını dile getiren Üçok, "Geçmiş yıllara göre buğday ve arpada ilçemizdeki rekolte, en az dönümde 100-150 kilo arttı. Kırsal, yani kuru dediğimiz, sulanmayan arazimizde geçmiş yıllarda dönümde 300-400 kilogram verim alırken, bu rakam bu yıl hem buğday hem de arpada 550-600'e ulaşılıyor. Bu yıl kuru arazimizde de sulu arazimizde de yağışların etkili olmasından dolayı topraklarımız su istemedi, kuru arazide de ciddi verim artışı oldu." diye konuştu.

Üçok, bölgede hububat hasadının 15 gün daha sürmesini beklediklerini kaydetti.


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