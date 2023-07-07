Merzifon'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri için toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında kaymakamlıkta yapılan toplantıya Belediye Başkan Vekili Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ile daire müdürleri katıldı.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihin her sayfasına şanla ve şerefle imzasını atan, koca yürekli, çok büyük bir millet olduğunu söyledi.

Tüm şehitleri yad eden Güldoğan, "Devletimizin bekası için tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da milli birlik ruhuyla tek yürek olarak vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize sahip çıkarak, milli irademizi ve demokrasimizi zedelemek isteyen hainlere karşı taviz vermeden birlik olmaya devam edeceğiz. Bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimize ve tarih boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, ilçede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yapılması planlanan etkinlikler görüşüldü.