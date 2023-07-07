Merzifon Milli Eğitim Müdürü Yozgat, LGS sınavında tam puan alan öğrenciyi tebrik etti Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayıp tam puan alan Furkan Çelik'i makamında kabul etti.

AMASYA (AA) - Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayıp tam puan alan Furkan Çelik'i makamında kabul etti.

Çelik'i başarısından dolayı tebrik eden Yozgat, Merzifon'dan Türkiye derecesi kazanılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Merzifon'da eğitimde başarı çıtasının her yıl yükseldiğini vurgulayan Yozgat, "Sınav sonuçlarına göre ilçemizde soruların tamamını doğru cevaplayıp, 500 tam puan alan Özel Kutlubey Koleji Ortaokulu öğrencimiz Furkan Çelik'i gönülden tebrik ediyor, bu başarının anahtarı olan ailesine, öğretmenlerimize ve milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Bu başarı bizleri hem sevindirdi hem de fazlasıyla gururlandırdı." dedi.

Çelik ise LGS sınavında tam puan almanın sevincini yaşadığını vurgulayarak, bu süreçte kendisine destek veren öğretmenleri ve ailesine teşekkür etti.

Yozgat, Çelik'e çeşitli hediyeler verdi.