Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Samsun'a giden Sadi Sonkaya idaresindeki 34 EYF 371 plakalı hafif ticari araç, Sekü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.