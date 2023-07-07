Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 14:58
        Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        İstanbul'dan Samsun'a giden Sadi Sonkaya idaresindeki 34 EYF 371 plakalı hafif ticari araç, Sekü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Sattığı kirazın parasını düşürdü, 10 bin TL'yi polisten tutanakla aldı
        Sattığı kirazın parasını düşürdü, 10 bin TL'yi polisten tutanakla aldı
        Tünelde sollama yaparken otomobil duvara çarptı
        Tünelde sollama yaparken otomobil duvara çarptı
        Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1´i bebek, 2´si çocuk, 21 yaralı
        Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1´i bebek, 2´si çocuk, 21 yaralı
        Amasya´da minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
        Amasya´da minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
        Amasya'da hafif ticari aracın bariyere saplandığı kazada karı- koca ile 3 çocuğu yaralandı
        Amasya'da hafif ticari aracın bariyere saplandığı kazada karı- koca ile 3 çocuğu yaralandı
        Alkollü sürücünün kırmızı ışıkta geçmesi kazaya neden oldu: 8 yaralı
        Alkollü sürücünün kırmızı ışıkta geçmesi kazaya neden oldu: 8 yaralı