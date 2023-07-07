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        Gümüşhacıköy'de su yapılarında boğulma tehlikesine karşı uyarı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 15:00
        Gümüşhacıköy'de su yapılarında boğulma tehlikesine karşı uyarı

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde göl, dere, ırmak ve gölet ile barajlarda boğulma tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.

        İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan duyuruda, yaz aylarında halkın dere ve ırmak kenarlarına veya su akıntısının bulunduğu alanlara piknik yapmak üzere gittiği, buralarda suya girmelerinin ardından boğulmaların yaşandığı belirtildi.

        Kaymakamlık tarafından alınan karar doğrultusunda jandarma ekiplerinin bu konuda denetimlerini artırdığı aktarılan açıklamada, köy muhtarlarının da söz konusu durumla ilgili köy sakinlerini uyarması gerektiği kaydedildi.

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