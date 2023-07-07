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        Amasya'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 15:15
        Amasya'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Furkan A. (24) idaresindeki 10 Z 5750 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolu Sarıbuğday köyü mevkisinde bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile Burak A. (22) ve Bekir E. (24) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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