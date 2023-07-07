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        Amasya'da yolda bulunan para polis aracılığıyla sahibine teslim edildi

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 16:03
        Amasya'da yolda bulunan para polis aracılığıyla sahibine teslim edildi

        AMASYA (AA) - Amasya'da vatandaşın yolda bulup teslim ettiği para, polis tarafından sahibine ulaştırıldı.

        Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yürüyen Eyüp Kızılboğa, yerde bir miktar para olduğunu fark etti. Kızılboğa, parayı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine verdi.

        Polis ekiplerince, 10 bin lira olduğu belirlenen paranın Adem Aşık'a ait olduğunu anlaşıldı.

        Aşık'a, düşürdüğü parası polislerce tutanak karşılığı teslim edildi.

        Bu paraya ihtiyacı olduğunu ve bulunmasına çok sevindiği dile getiren Aşık, Kızılboğa'ya teşekkür etti.

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