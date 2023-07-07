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        Amasya'da motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçiren kişi öldü

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 19:43
        Amasya'da motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçiren kişi öldü

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçiren 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        İsmail Dertlioğlu, motosikletle seyir halindeyken Camikebir Mahallesi Çay Sokak'ta rahatsızlanınca durmak istedi.

        Dertlioğlu'nun dengesini kaybederek motosikletten düştüğünü görenler, polise haber verdi.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Dertlioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cesedi Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Dertlioğlu'nun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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