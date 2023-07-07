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        TMO, Amasya'nın Suluova ilçesinde hububat alımına başladı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 20:25
        TMO, Amasya'nın Suluova ilçesinde hububat alımına başladı

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) hububat alımına başlandı.

        İlçedeki özel bir fabrika tesisinde oluşturulan TMO alım merkezini ziyaret eden Suluova Ziraat Odası Başkanı Savaş Üçok, AA muhabirine, hububat alımının bu hafta başladığını söyledi.

        Çiftçilerin elindeki son ürüne kadar alımın süreceğini belirten Üçok, "Suluova bölgemizde 25 bin dönümde arpa ve 140 bin dönümde de buğday ekimi yapılmış olup, yaklaşık 100 bin ton hububat rekoltesi bekliyoruz. İlçemiz ekonomisine hububat ve samanının yaklaşık 1 milyar lira katkısı olacağını düşünüyoruz. 2023 hasat dönemimiz tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

        Üçok, hububat teslimi ile randevu alımlarının ilk günlerinde alım kapasitesinin düşük olması nedeniyle çiftçilerin bazı sıkıntılar yaşadığını, bu konuda TMO yetkilileri ile görüşerek daha önce 250 ton olan günlük buğday ve arpa alım kapasitesini 500 tona kadar yükselttiklerini dile getirerek, ayrıca randevu kapasitesinin de artırılmasını sağladıklarını kaydetti.

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