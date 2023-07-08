Düğün sezonunun açılmasıyla kadın kuaförlerinin yüzü güldü

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaz aylarının gelmesi ve düğün sezonunun açılması, ilçedeki kadın kuaförlerinin yüzünü güldürdü.

İlçede hizmet veren kadın kuaförü Burcu Ekim Karatepe, düğün sezonunun açılmasıyla işlerinde yoğunluğun başladığını söyledi.

Haftada bazen 2-3 gelin saçı yaptıklarını belirten Karatepe, "Diğer işlemlerimiz fönlerimiz, kesimlerimiz hepsi karışık olmak suretiyle yoğun bir hafta geçiriyoruz. Dükkanımda çalışan deneyimli elemanlarım ile müşterilerimize her zaman kaliteli hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.