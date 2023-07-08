Gümüşhacıköy'de dane kaybına karşı biçerdöver kontrolleri başladı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hububat hasadı için biçerdöverlerin tarlalara girmeye başlamasıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dane kaybını en aza indirmek amacıyla kontrol gerçekleştiriyor.

Hububat hasadında dane kaybını önlemek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, hasat yapan biçerdöverleri kontrol ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, gazetecilere, buğdayın, anız yangınlarını önlemek amacıyla alçaktan biçilmesi ve dane dökümünü yüzde 1'in altına indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Biçerdöver operatör belgesi olmayanlar ile yüzde 1'in üzerinde dane dökümüne sebebiyet verenler hakkında kanuni işlem yapılacağını belirten Eker, şunları kaydetti:

"İlçemiz çiftçilerinin en önemli gelir kaynaklarının başında gelen hububatın biçerdöverlerle yapılan hasadında meydana gelen dane ve ürün kayıpları ile hasarlarını en alt seviyeye indirmek amacıyla müdürlüğümüz ekipleri tarafından hasat dönemi bitene kadar biçerdöverler tek tek kontrol edilecektir. Biçerdöverle hububat hasadında ürün kaybına sebep olanlar ile görevlilere karşı gelenler hakkında Kabahatler Kanunu'na göre, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amacıyla yasal işlem yapılacaktır."