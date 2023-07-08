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        Merzifon'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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        Giriş: 08.07.2023 - 12:33
        Merzifon'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        AMASYA (AA)- Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Bahçelievler Mahallesi Çağla Sokak'ta üç katlı apartmanın en üst katında bulunan Serve A'ya ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

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