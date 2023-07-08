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        Amasya'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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        Giriş: 08.07.2023 - 14:26
        Amasya'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Nail Özgür (44) idaresindeki 34 PE 8199 plakalı otomobil, Dörtyol Köyü Kavşağı'nda önüne çıkan Mehmet Uçar'ın (56) kullandığı elektrikli bisiklete çarpmamak için trafik levhalarına ve refüje çarpıp durabildi.

        Elektrikli bisikletin de devrildiği kazada Nail Özgür'ün yanı sıra otomobildeki Filiz (34) ve Özkan Güner (43) ile Mehmet Uçar ve bisiklette bulunan Havva Uçar yaralandı.

        Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet ve Havva Uçar ile Filiz Güner, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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