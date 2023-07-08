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        Amasyalı gençler, geleneksel Türk okçuluğunu öğreniyor

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 14:31
        Amasyalı gençler, geleneksel Türk okçuluğunu öğreniyor

        AMASYA (AA) - Amasya'da açılan geleneksel Türk okçuluğu kursuna katılan çocuk ve gençler, ok atmayı öğreniyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün hayata geçirdiği, "Yalnız Değilsiniz" adlı Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında çeşitli yaş kategorilerinde okçuluk kursu düzenlendi.

        Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen kursa katılan çocuk ve gençler, boş zamanlarını poligonda değerlendirerek uzman eğitmenler eşliğinde kendilerini geliştiriyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli okçuluk antrenörü Ünal Kurt, gazetecilere, haftada 5 gün okçuluk eğitimi verdiklerini söyledi.

        Kursa kayıtlı 15 kişi bulunduğunu belirten Kurt, "Amasya Emniyet Müdürlüğümüzün hazırladığı proje ile kursumuzda geleneksel okçuluğu ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim veriyoruz. Böyle anlamlı bir projeyi hayata geçiren İl Emniyet Müdürlüğü ile Amasya Gençlik Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz. İnşallah çocuklarımız için böyle projelerin devamı gelir." dedi.

        Kursiyerlerden 13 yaşındaki Hamit Hasanpul ise okçuluk kursuyla hem ata sporunu öğrendiğini hem de stres attığını dile getirdi.

        Mustafa Keklik de okçuluğu öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, kursun açılmasından dolayı teşekkür etti.

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