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        Modifiye araç tutkunları Amasya'da buluştu

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        Giriş: 09.07.2023 - 16:45
        Modifiye araç tutkunları Amasya'da buluştu

        AMASYA (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda modifiye araç tutkunu, Amasya’da düzenlenen fuarda bir araya geldi.

        Amasya Tuning Club tarafından Helvacı Mahallesi'nde organize edilen "6. Modifiye Araç Fuarı"nda 70 ilden 1500 modifiye araç yer aldı.

        Fuarda Kastamonu’nun Tosya ilçesinden çekiciyle getirilen, 25 kilogram pirinç kullanılarak kaplanan otomobil ilgi gördü.

        Otomobil sahiplerinden bilgi alan ziyaretçiler, beğendikleri modifiye araçlarla fotoğraf çektirdi.

        Amasya Tuning Club Başkanı Talip Yeniçeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, modifiyenin tutku ve hobi olduğunu belirtti.

        Fuarı trafiğe kapalı alanda çevredekileri rahatsız etmeden yaptıklarını dile getiren Yeniçeri, katılımcılara teşekkür etti.

        Fuara Tosya pirinciyle kapladığı otomobiliyle katılan Şeyma Gül Alan da ilçenin kültürel mirası Tosya pirinciyle farklı bir tasarım yapmak istediklerini anlattı.

        Alan, "Fuara özel bir araç hazırlamak istedik. Pirinç, Tosya’nın en önemli kültürel mirası. İsraf etmeden atık pirinçleri biriktirdik ve arabamızı kapladık. Yaklaşık 25 kilogram pirinç gitti." dedi.

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