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        Amasya'da yağmur sonrası oluşan sis güzel görüntü oluşturdu

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        Giriş: 09.07.2023 - 20:20
        Amasya'da yağmur sonrası oluşan sis güzel görüntü oluşturdu

        AMASYA (AA) - Amasya'da yağmur sonrası oluşan sis, güzel manzara ortaya çıkmasını sağladı.

        Yoğun sis, merkeze bağlı 1068 rakımlı Ermiş köyünde etkisini gösterdi. Köyün yüksek kesimleri sisle kaplandı.

        Doğa yürüyüşü yapan Murat Cebeci, AA muhabirine, güzel görüntüyü çok beğendiklerini dile getirerek, "Sabah doğa yürüyüşüne çıktık. Amasya'yı yağmurdan sonra mükemmel bir sis bulutu kapladı. Sisten sonra da tekrar yağmur, ardından güneş açtı. Harika bir görüntü vardı." dedi.

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