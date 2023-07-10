Amasya'da HEM çalışmaları değerlendirildi

AMASYA (AA)- Amasya'da İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi (HEM) çalışmalarının ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda HEM Müdürü İbrahim Özarslan, 2023 yılı çalışmaları ve açılan kurslarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Türkmen, toplantıda yaptığı konuşmada, HEM'in büyük kitlelere ulaşarak çok sayıda branşta kurs açtığını söyledi.

Halk eğitim merkezince açılan kurslara ilginin her geçen gün arttığına işaret eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en değerli sermayesi, beşeri sermayedir. Ülkelerin beşeri sermayesinin niteliğini artırmak ve her yaştan bireyin mümkün olduğu kadar eğitime tam katılımını sağlamak, halk eğitimi merkezlerimizin misyonu arasında. Bizler de bunun için çalışıyoruz. Halk eğitimi merkezlerimiz ülkemizin lokomotifi olarak her alanda eğitim vermekte ve üretim sağlamakta. Merkezlerimiz, hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yetişkin eğitimlerine en kolay erişim kapısı olma işleviyle öğrencilerin ve yetişkinlerin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam etmektedir."

Toplantıya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hayriye Tüfekci de katıldı.