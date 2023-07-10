Taşova Kaymakamı Gökcecik'ten köy ziyareti

AMASYA (AA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Hüsnüoğlu köyüne yapılması planlanan sulama havuzu alanında incelemelerde bulundu.

Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Gökcecik, sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşların üretim yapması için her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Gökcecik, ekilmedik toprak kalmaması için çalıştıklarını söyledi.

Taşova ilçesinde en çok sırık fasulye üretimi yapılan Hüsnüoğlu köyü ve çevresinde sulama sıkıntısını gidermek için çalışmalarının devam ettiğini anlatan Gökcecik, "Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak bölgede yaptığımız ön çalışmalar neticesinde yapılacak sulama havuzu ile vatandaşların sulama sıkıntısı giderilmiş olacak, üretim artacaktır. Amacımız en kısa sürede sulama havuzunu tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak." dedi.

Gökcecik'e ziyaretinde İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Öz ve Deniz Sümer ile Özel İdare şefi Vedat Yapal eşlik etti.