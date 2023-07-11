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        Amasya Belediye Başkanı Çelik, basın mensuplarıyla buluştu

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        Giriş: 11.07.2023 - 12:41
        Amasya Belediye Başkanı Çelik, basın mensuplarıyla buluştu

        AMASYA (AA) - Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yeşil Yenice Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda konuşan Çelik, yapılacak ve yapılanları basın aracılığıyla vatandaşlarla paylaşmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

        Basın mensuplarının şehrin tanıtımı ve gelişimine önemli katkılar sağladığını dile getiren Çelik, "Gazetecilerimiz, görev ve sorumlulukları bakımından hizmet verdikleri alanlarda özverili çalışma gayreti içerisindedir. Hepimizin amacı, görev yaptığımız şehre ve bu şehrin insanlarına hizmet etmektir. Amasya hepimizin, hepimiz burada yaşıyoruz. Çocuklarımıza güzel eserler bırakabilirsek ne mutlu bize. Bunun için hepimize büyük görevler düşüyor. Partiler üstü anlayışla hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Belediye olarak hayata geçirdikleri ve planladıkları projeler hakkında bilgi aktaran Çelik, Amasya halkına en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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