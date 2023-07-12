Amasya'da seyir halindeki otomobil yandı
AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bağlarbaşı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Yusuf A. idaresindeki 55 AIT 253 plakalı otomobilin motor kısmından alev çıkmaya başladı.
Yangını fark ederek aracı yol kenarına çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.