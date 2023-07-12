Amasya'da anaokulu öğrencileri at çiftliğini ziyaret etti

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Amasya Atlı Spor Kulübü, anaokulu öğrencilerini ağırladı.

Amasya Üniversitesi Dr. Hikmet Develi Anaokulu öğretmeni Nagehan Kurt, 5 yaş grubu 45 öğrencisini, Amasya Atlı Spor Kulübü'ne götürdü.

Küçük çocuklar burada hem doğanın tadını çıkardı hem de ata binmenin keyfini yaşadı.

Kurt, yaz okulu kapsamında öğrencilerle çok güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Onlara sürpriz yapmak ve hem hayvan sevgisini aşılamak hem de doğa ile iç içe olmalarını sağlamak istedik. Çocukların neşesini gördükçe iyi ki de böyle bir etkinlik yapmışız diyorum. Hepsi de çok mutlu oldu ve keyif aldı." dedi.

Öğrencilerden Simay Üçay da at çiftliğinde çok güzel vakit geçirdiğini belirterek, "Bizim de atımız var, daha önce binmiştim ama at çiftliğine ilk defa geldim. Arkadaşlarım ile geldiğim için çok mutluyum." ifade etti.