Amasya'da topaç turnuvası düzenlenecek

AMASYA (AA) - Amasya'da bir eğitim kursu tarafından öğrenciler arasında topaç turnuvası gerçekleştirilecek.

Kurs rehber öğretmeni Mehmet Menekşe, yaptığı açıklamada, çocukları geleneksel oyunlarla tanıştırıp dijital oyunlardan uzak tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Teknoloji bağımlılığının çocuk ve gençler arasında yaygın olduğunu, bu durumun öğrencilerde dikkat dağınıklığı ve öğrenme güçlüğü yarattığına dikkati çeken Menekşe, bundan dolayı geleneksel oyunların oynanmasının önem taşıdığını vurguladı.

Menekşe, şunları kaydetti:

"Yetişmekte olan yeni kuşaklar geleneksel oyunları bilmiyor, oynamıyor. Sadece bilgisayarda, telefonda oyun oynamayı biliyorlar. Çocuklar geleneksel oyunlarımızı oynadıklarında sosyalleşiyor, gücünün sınırlarını öğrenip rekabet etmeyi, kazanmayı, kaybetmeyi öğreniyorlar. Çocuklara çember çevirme, topaç döndürme, ip atlama, çelik çomak oynama gibi geleneksel oyunlarımızı öğretip oynatmalıyız. 17-19 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceğimiz mini topaç turnuvası ile çocuklara geleneksel oyunları oynamanın da heyecanlı olduğunu göstermek, bu heyecanı bir nebze hissettirmeyi amaçlıyoruz."