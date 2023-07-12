Amasya Üniversitesinde lavanta yağı üretimi
AMASYA (AA) - Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan lavanta yağı çıkartma ünitesinde ilk üretim gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversiteye ait Yedikır mevkisinde bulunan 75 dekar uygulama alanında ekili olan lavantanın hasadına başlandı.
Hasat edilen lavanta, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) desteğiyle uygulamaya konulan "Suluova Koşullarında Yetiştirilebilen Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Endüstriyel Yağ Üretimi Projesi" kapsamında oluşturulan lavanta yağı çıkartma ünitesinde işleniyor.
Suluova Meslek Yüksekokulu bünyesine kurulan uçucu yağ çıkartma tesisinde aynı zamanda, Suluova'da atıl durumdaki arazilere çiftçiler tarafından dikilen lavantadan yağ çıkartılarak, kalitesini belirtir sertifika eşliğinde üreticilere teslim edilecek.
Amasya Üniversitesi Genel Sekreteri Duran Çuhadar, Suluova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karavin, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Veli Çeliktaş ile proje yürütücüsü öğretim görevlisi Arslan Say, üretim tesisinde başlayan üretimi inceledi.
Karavin, tesisin bölgede tek olduğunu, geniş bir alana hizmet vereceğini sözlerine ekledi.