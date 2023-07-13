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        Merzifon'dan kısa kısa

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 15:40
        Merzifon'dan kısa kısa

        AMASYA (AA) - Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        İlçeye bağlı Ortaova, Çayırözü ve Uzunyazı köylerini ziyaret eden Güldoğan, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Eksiklikleri ve sorunları yerinde görmek için ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getiren Güldoğan, "Köylerimizi gezerek muhtarlarımızla köylerin sorunlarını yerinde görüyoruz. Amacımız köylerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, sorunlara çözüm yolları aramak. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili birimlere aktarabilmeleri için samimi ortamlarda gerçekleşen ziyaretlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Kaymakam Güldoğan'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık eşlik etti.

        - Kaymakam Güldoğan yaz Kur'an kursunu ziyaret etti

        Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Güldoğan, Müftü Sebahattin Kesti'den kurslara ilişkin bilgi aldı.

        Güldoğan, öğrencilere, yaz tatilini ve Kur'an kurslarını iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

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