Amasya Belediye Başkanı Çelik, muhtarlarla bir araya geldi

AMASYA (AA) - Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Çelik, mahalle muhtarları ile bir araya geldiği programda belediyenin hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Muhtarların halka hizmet zincirinin olmazsa olmaz halkası olduğuna işaret eden Çelik, "Muhtarlarımız Amasya'mız için yaptığımız çalışmalarda en büyük ortaklarımızdır. Halkımızla iç içe olan, vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde en yakınlarında bulunabilen yerel yöneticilerimiz kuşkusuz muhtar dostlarımızdır. Talep ve isteklerinizi her zaman hızlı şekilde çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Muhtarlar olarak sizler belediyemizin gözü, kulağısınız. Bugüne kadar hep iş birliği içerisinde çalıştık. Bundan sonraki süreçte de kimseyi ayrıştırmadan, her mahalleye eşit olarak kıymetli halkımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye olarak hayata geçirdikleri ve planladıkları projelerle ilgili muhtarlarla istişarede bulunan Çelik, Amasya halkına en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.