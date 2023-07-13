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        Amasya'nın başarılı sporcuları piknikte buluştu

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        Giriş: 13.07.2023 - 17:23
        Amasya'nın başarılı sporcuları piknikte buluştu

        AMASYA (AA) - Amasya'da Türkiye genelindeki turnuvalarda derece elde eden sporcular, piknikte bir araya geldi.

        Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Boraboy Gölü'nde piknik düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, burada yaptığı açıklamada, Amasya'nın Türkiye dereceli sporcularının birbirlerini tanımalarını istediklerini belirterek, "Özellikle son dönemlerde okullarımızdaki tek başarı sadece akademi merkezli değil, sporda da başarılı olmaya başladık. Sporda elde edilen her başarı çok çok önemli. Sporcular mücadele etmeyi, müsabaka disiplini ile kazanmayı çok iyi bilir. Takım içerisinden gelmek, orada paylaşmayı bilmek, doğal liderliktir. Sizler Amasya için iyi birer lokomotif oldunuz, arkanızdan gelecek olanlar sizleri takip edeceklerdir. Bu alanda özel gayret gösteren tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Program, dereceye giren sporcuların tanıtımı ile sona erdi.

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