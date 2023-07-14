Taşova'da "15 Temmuz" etkinlikleri düzenlendi Taşova Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

AMASYA (AA) - Taşova Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Atatürk Bulvarı'ndaki bisiklet sürme etkinliğinin ardından ilçe stadyumunda uçurtma şenliği düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Gökcecik, ülkenin varlığı ve birliği için şehit ve gazi olanları asla unutmayacaklarını belirterek, "O hain gecede tüm milletimiz Cumhurbaşkanımız önderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin işgal edilmesine müsaade etmedi. Çanakkale'de olduğu gibi yine bu millet, vatanı uğruna kahramanca mücadele edip hiç düşünmeden şehit olmuştur. Bizler bundan sonra da bu güzel vatanımızın daha da gelişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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