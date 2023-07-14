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        Polis ekipleri boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 10:42
        Polis ekipleri boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı

        AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, boğulma olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

        Havaların ısınması ve boğulma vakalarındaki artış nedeniyle yapılan çalışmada, alınabilecek tedbirler ve boğulma anında yapılması gerekenler hakkında uyarıda bulunuldu.

        Polisler, pazar alanında ve toplu taşıma duraklarında gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında vatandaşlara alınabilecek tedbirler, dikkat edilmesi gerekenler ve boğulma tehlikesi anında yapılması gerekenler hakkında uyarıların bulunduğu broşür verdi.

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