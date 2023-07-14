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        Amasya'da yangın çıkan binanın üst katı ve çatısı hasar gördü

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 11:12
        Amasya'da yangın çıkan binanın üst katı ve çatısı hasar gördü

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde yangın çıkan binada hasar oluştu.

        Yeni Mahalle Elmalı Sokak'ta yer alan Duran Sarı'ya ait iki katlı binanın çatısında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Binanın ikinci katına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, binanın üst katı ile çatısında hasara yol açtı.

        Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        Belediye Başkanı Fatih Üçok ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şen, Sarı'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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