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        Amasya'da dezavantajlı çocuklar sinema etkinliğinde buluştu

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        Giriş: 14.07.2023 - 12:44
        Amasya'da dezavantajlı çocuklar sinema etkinliğinde buluştu

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, dezavantajlı çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sinema etkinliği düzenlendi.

        Merzifon Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi'ndeki etkinlikte down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklar, aileleriyle keyifli zaman geçirdi.

        Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi Sorumlusu Eyüp Atıcıoğlu, gazetecilere, dezavantajlı çocukların sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Çocukların geleceğe hem en iyi şekilde hazırlanması hem de mutlu olmalarını sağlamak için faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatan Atıcıoğlu, "Amacımız özel çocukların sosyal, sanatsal, kültürel etkinliklere katılımını sağlamak. Kurumumuzda oluşturduğumuz sinema salonunda çocuklarımız büyük ekranda film izleyip arkadaşlarıyla eğlendi. Onları mutlu edebilmek için çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Pedagog onaylı film izletilen çocuklara ikramlarda bulunuldu.

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