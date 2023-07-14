Amasya'da "Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016" fotoğraf sergisi açıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan "Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016" sergisi açıldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, üniversitenin kongre ve kültür merkezi fuaye alanında düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlığına, istiklaline, demokrasisine bağlılığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Cumhuriyete, demokrasiye ve bağımsızlığa yapılacak herhangi bir harekete karşı nasıl cevap verildiğinin belki bu yüzyıldaki en güzel örneklerinden birinin 15 Temmuz'da yaşandığını vurgulayan Elmacı, "Bu nedenle üniversite olarak konferansla birlikte 15 Temmuz'da yaşananları çok güzel özetleyecek şekilde resim sergisiyle değerlendirmek istedik. 15 Temmuz'da yaşananları bir bakıma çok kısa ama çok vurucu özellikteki resimlerle anlatmak istedik." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, açılışı yapılan ve 35 civarında fotoğraf bulunan sergi, katılımcılar tarafından gezildi.

Sergiye Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Belediye Başkanı Bayram Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ile davetliler katıldı.