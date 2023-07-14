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        Amasya'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 4 kedi yavrusu kurtarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 21:24
        Amasya'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 4 kedi yavrusu kurtarıldı

        AMASYA (AA) - Amasya'da bir otomobilin motor bölümüne sıkışan 4 kedi yavrusu kurtarıldı.

        Şeyhcui Mahallesi TOKİ konutlarında otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan İhsan Doğan, kendi imkanlarıyla 3 yavruyu çıkardı.

        İçeride bulunan bir kedi yavrusunu ise çıkaramayan Doğan, itfaiyeye haber verdi.

        Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu bu kediyi de sıkıştığı yerden kurtardı.

        Doğan, daha sonra kedi yavrularını ile annelerinin bakımını üstlendi.

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