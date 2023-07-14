Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Amasya'da motosiklet devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 22:44
        Amasya'da motosiklet devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Sefa Alper (31) yönetimindeki 05 LE 976 plakalı motosiklet, Suluova Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi.

        Sürücü ile motosikletin arkasında bulunan Yasin Kalaycı (36) ve Emre Aslan (28) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alper, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu
        Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu
        Amasya'da, bariyerde askıda kalan otomobilde 4 yaralı
        Amasya'da, bariyerde askıda kalan otomobilde 4 yaralı
        Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
        Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi
        Sattığı kirazın parasını düşürdü, 10 bin TL'yi polisten tutanakla aldı
        Sattığı kirazın parasını düşürdü, 10 bin TL'yi polisten tutanakla aldı
        Tünelde sollama yaparken otomobil duvara çarptı
        Tünelde sollama yaparken otomobil duvara çarptı