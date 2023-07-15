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        Gümüşhacıköy ilçesinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 09:32
        Gümüşhacıköy ilçesinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulamada 253 kişi ve 166 araç kontrol edildi.

        Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri, D 100 kara yolu İstanbul istikametinde, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele amacıyla tır, kamyon ve toplu taşıma araçlara yönelik uygulama yaptı.

        Uygulama kapsamında 253 kişi ile 166 araç kontrol edildi.

        Uygulamada düzensiz göçmen kaçakçılığına rastlanmazken, çeşitli eksikleri bulunan 3 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

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