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        Kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 10:40
        Kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

        AMASYA (AA) - Amasya'da, kendilerini avukat olarak tanıttıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtan bir zanlı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla bir kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Yürütülen soruşturmada, telefonla aradıkları kişileri kendilerini avukat olarak tanıtan şüphelilerin, "Yaşı küçük kız ve erkek çocuklarla cinsel görüşme kayıtlarınız var, aileleriyle sizi uzlaştıracağız" diyerek kandırdıkları ve banka hesaplara para yatırmalarını sağladıklarını belirlendi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Mersin'de pek çok adreste dolandırıcılık yaptıklarını tespit eden Amasya emniyeti, düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Amasya'ya getirilen zanlıların adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yiğit E, Ferdi E. ve Onur K. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin 22 ilde 46 kişiyi dolandırma girişiminin de engellendiği bildirildi.

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