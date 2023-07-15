15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, Amasya'daki kabri başında anıldı

AMASYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Ümit Çoban için Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen törende, Çoban'ın Gümüşhacıköy Şehitliği'ndeki kabri başında dua edildi.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek ve protokol üyeleri, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Altınöz, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşaması için birçok kahramanın gözünü kırpmadan seve seve canını feda ettiğine dikkati çekerek, şehidin ailesinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Milletin hassasiyetinin 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi devam ettiğini vurgulayan Altınöz, "15 Temmuz gecesi milletimizi savunmak adına tahsis edilen silahları millete çeviren hainlere karşı tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi iman dolu göğüsleriyle kendilerini siper eden Ümit Çoban ve diğer şehitlerimiz, vatanımızı ve milletimizi müdafaa uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz ilelebet gönüllerimizde ve hatırlarımızda olacaktır." ifadesini kullandı.

Şehit Çoban'ın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan ailesi de ziyaret edildi.

Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, ziyarette, şehidin annesi Arife ve babası Aslan Çoban'a başsağlığı ve sabır diledi.

Devlet ve millet olarak şehitlere minnettar olduklarını dile getiren Dağ, "Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum." dedi.

Ziyarete Kaymakam Altınöz, AK Parti İlçe Başkanı Civek ile kurum müdürleri katıldı.