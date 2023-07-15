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        Gümüşhacıköy'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 14:00
        Gümüşhacıköy'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        İlçe Müftülüğü tarafından Köprülü Mehmetpaşa Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

        Öğle namazı öncesi din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu, ardından 251 şehit için ilçedeki tüm camilerde ve kurslarda okunan hatimlerin duası yapıldı.

        Programa Kaymakam Ali Cemal Altınöz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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