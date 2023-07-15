Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        CHP Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığında delege seçimi başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 16:46
        CHP Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığında delege seçimi başladı

        AMASYA (AA) - CHP Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığı, gelecek aylarda yapılacak kongreler için delege seçimlerine başladı.

        CHP İlçe Başkanı Hasan Topal, yaptığı açıklamada, partilerinin gelecek aylarda yapılacak kongreleri için delege seçiminin ilçe başkanlığında başladığını belirtti.

        Merkez 12 mahalle delege seçimlerini yapıldığını belirten Topal, "12 mahallede 58 delege seçimi yaptık. 30 Temmuz'a kadar köylere gidilerek delege seçimini yapmış olacağız." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kendilerini avukat olarak tanıtıp 7 ilde dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Kendilerini avukat olarak tanıtıp 7 ilde dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu
        Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu
        Amasya'da, bariyerde askıda kalan otomobilde 4 yaralı
        Amasya'da, bariyerde askıda kalan otomobilde 4 yaralı
        Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
        Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi
        Sattığı kirazın parasını düşürdü, 10 bin TL'yi polisten tutanakla aldı
        Sattığı kirazın parasını düşürdü, 10 bin TL'yi polisten tutanakla aldı