CHP Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığında delege seçimi başladı
AMASYA (AA) - CHP Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığı, gelecek aylarda yapılacak kongreler için delege seçimlerine başladı.
CHP İlçe Başkanı Hasan Topal, yaptığı açıklamada, partilerinin gelecek aylarda yapılacak kongreleri için delege seçiminin ilçe başkanlığında başladığını belirtti.
Merkez 12 mahalle delege seçimlerini yapıldığını belirten Topal, "12 mahallede 58 delege seçimi yaptık. 30 Temmuz'a kadar köylere gidilerek delege seçimini yapmış olacağız." ifadesini kullandı.