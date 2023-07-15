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        Gümüşhacıköy'de 15 Temmuz kortej yürüyüşü yapıldı

        Gümüşhacıköy'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 22:58
        Gümüşhacıköy'de 15 Temmuz kortej yürüyüşü yapıldı

        AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaymakamlık tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılanlar, İlçe Müftülüğü önünde toplanarak ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve dövizlerle Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Meydanda şehitler için Kur-an'ı Kerim okunarak, dua edildi.

        Yürüyüşe Kaymakam Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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