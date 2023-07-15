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        Taşova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 23:20
        Taşova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

        AMASYA (AA) - Taşova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleştirildi.

        Taşova Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından ilçe meydanında düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasını müteakip Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u unutmamaya yemin ettiklerini belirterek, "Bu programlardaki amacımız 15 Temmuz’u unutmamaktır. Milli bayramlarda devletimizde o günün anlam ve önemini derinden hissetmek ve gelecek nesillere aktarabilmektir. 251 şehidimiz var, bugün şehitlerimiz bayrağımızın göklerde rahatça dalgalanmasını sağladı. İstiklalimize ve istikbalimize vatanımızın her karış toprağına el uzatmaya niyet eden okyanus ötesi elleri kırıp attı." dedi.

        Program Ballıdere Ömer Saray İlkokulu öğrencilerinden oluşturulan mehteran takımı gösterisi, eğitimci yazar İsa Çolaker'in "15 Temmuz Ruhu" adlı konferansı ve Orhan Türkoğlu konseri ile slayt gösteriminin ardından sona erdi.

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