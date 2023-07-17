Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Arkadaşının tavsiyesiyle başladığı terziliği yaklaşık yarım asırdır sürdürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:27
        Arkadaşının tavsiyesiyle başladığı terziliği yaklaşık yarım asırdır sürdürüyor

        AMASYA (AA) - Amasya'da yaşayan 61 yaşındaki Celal Cüce, arkadaşının tavsiyesiyle başladığı terziliğe 49 yıldır devam ediyor.

        İlkokuldan mezun olduktan sonra bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 1974'te 12 yaşında bir terzinin yanında çıraklığa başlayan Cüce, 1984'te kendi dükkanını açtı.

        O günden bu yana mesleğini aynı yerde sürdüren Celal Cüce, her gün Yüzevler Mahallesi'ndeki dükkanını erkenden açıp işe koyuluyor.

        Mesleğini ilk günkü gibi severek sürdüren 4 çocuk babası Cüce, sağlığı elverdiği sürece dükkanını açık tutmaya devam etmeyi planlıyor.

        Celal Cüce, AA muhabirine, ilkokuldan sonra 1 yıl köyde kaldığını, bir arkadaşının vesilesiyle terzinin yanına çırak olarak girdiğini söyledi.

        Ardından kalfa, sonra da usta olduğunu belirten Celal Cüce, "1982'de askere gittim. Askerden geldim, 5-6 ay bir arkadaşın yanında çalıştım. Daha sonra kendi iş yerimi açtım. O günden bugüne kadar mesleğimi icra ediyorum." dedi.

        Artık usta yanında yetişen çırak bulunmadığını dile getiren Cüce, "Bizim gibi çekirdekten, usta yanında yetişen terzi artık pek yok. Bizden sonra kaliteli bir meslek sahibi olacak kişi yok kadar. Mesleki eğitimler, çıraklık eğitimi var ama orada yetişenler bizim gibi değil. Mesleğimi seviyorum, severek yapıyorum. Bürokrat kesimlerine, hatta valilerimize, belediye başkanlarımıza bugüne kadar hizmet etmeye çalıştım." ifadesini kullandı.

        Ceket, pantolon gibi kişiye özel üretim yaptığını anlatan Cüce, "Dükkana geleni geri çevirmem, paça da yaparım, elbise de dikerim. Bir ceketin yapımı yaklaşık 1 hafta sürüyor. Mesleğimi bundan sonra da yapabildiğim kadar yapacağım." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        81 yaşında DGS'ye girdi
        81 yaşında DGS'ye girdi
        Kendilerini avukat olarak tanıtıp 7 ilde dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Kendilerini avukat olarak tanıtıp 7 ilde dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu
        Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu
        Amasya'da, bariyerde askıda kalan otomobilde 4 yaralı
        Amasya'da, bariyerde askıda kalan otomobilde 4 yaralı
        Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
        Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi