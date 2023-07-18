Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz'den esnaf ziyareti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 10:40
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz'den esnaf ziyareti

        AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Esnafın sorunlarını dinleyen Altınöz, ilçeye daha iyi hizmet edebilmek için esnafın görüşünün önemli olduğunu söyledi.

        Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını dile getiren Altınöz, şunları kaydetti:

        "İlçemize atandıktan sonra esnaflarımızı, sokaktaki vatandaşımızı tek tek ziyaret ederek birebir tanışma fırsatını buluyorum. Kaymakamlık olarak devletin kapısı vatandaşlarımıza her zaman açık olmuştur. Bizler sadece halkımıza hizmet etmek için atanmışız. Yaptığımız ziyaretlerimizde, halk günü toplantılarında beraber olamadığımız vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza ulaşmaya çalışıyoruz."

        Altınöz'e ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak eşlik etti.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        81 yaşında DGS'ye girdi
        81 yaşında DGS'ye girdi
        Kendilerini avukat olarak tanıtıp 7 ilde dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Kendilerini avukat olarak tanıtıp 7 ilde dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu
        Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu
        Amasya'da, bariyerde askıda kalan otomobilde 4 yaralı
        Amasya'da, bariyerde askıda kalan otomobilde 4 yaralı
        Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
        Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi